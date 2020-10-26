أحمد سمير فرج رئيسا لفريق الخبراء والمختصين العربي لحماية المستهلك

انتخب الخبراء والمتخصصون في مجال حماية المستهلك من الدول العربية الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك بجمهورية مصر العربية، رئيسًا للفريق العربى لحماية المستهلك لمدة عام.

جاء ذلك خلال اجتماع الخبراء والمختصون الثامن، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، بمشاركة 18 دولة عربية، بهدف التأكيد على أهمية ملف حماية المستهلك في إطار منظومة العمل العربي المشترك باعتباره أحد الأركان المهمة في تحقيق السوق العربية المشتركة.

وأكد فرج - في بيان اليوم - أهمية التعاون العربي في مجال حماية المستهلك كإحدى ركائز الوصول إلى إطار موحد لحماية المستهلك بالدول العربية وإنشاء إنذار مبكر بين الدول العربية كخط دفاع أول للحماية من المنتجات العابرة للحدود الضارة بصحة وسلامة المستهلك العربي، فضلا عن التعاون الفني والمعرفي كإحدى الوسائل الداعمة للسوق العربية المشتركة.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك المصري قام بتجميع كافة القوانين العربية في مجال حماية المستهلك في مجلد واحد وقدمه للجنة كنواة لصياغة الإطار الموحد، الذي يتم مناقشته الآن، تمهيداً لاعتماده في الجلسة القادمة.

وأعرب فرج عن أمله في أن تشهد الدورة الحالية تنفيذ كافة الخطط المستهدفة باللجنة، لتعود بالنفع على الاقتصاديات العربية وعلى المستهلك العربي.