رئيس جامعة طنطا: إلغاء حالة الطوارئ قرار تاريخي وانطلاقة كبرى لبناء الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات بمثابة قرار تاريخي وانطلاقة كبرى لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس الجامعة، في بيان اليوم، أن قرار رئيس الجمهورية اليوم يؤكد على حالة الاستقرار والأمن التى تشهدها ربوع مصر كلها، والرؤية الشاملة للجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها على أساس احترام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والصحية.

وكان الرئيس السيسي، قد أعلن اليوم قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد.