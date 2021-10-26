كيري يزور بريطانيا وإيطاليا لمواصلة مناقشات تحضيرية حول مؤتمر تغير المناخ

يتوجه المبعوث الأمريكي الرئاسي الخاص لشؤون المناخ جون كيري إلى المملكة المتحدة اليوم /الثلاثاء/؛ لمواصلة المناقشات حول الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني - أن هذه المناقشات تأتي قبل الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المرتقبة في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر في مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

وأضاف البيان أن كيري سيتوجه - بعد ذلك - إلى إيطاليا في 30 أكتوبر؛ للانضمام إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن لحضور قمة قادة مجموعة العشرين.

وفي الأول من نوفمبر، يتوجه كيري إلى جلاسكو بالمملكة المتحدة لحضور مؤتمر الأطراف "كوب 26" حول المناخ.