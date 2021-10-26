 الأهلي يوضح حقيقة تصعيد أزمة أجايي لـ الفيفا - بوابة الشروق
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الأهلي يوضح حقيقة تصعيد أزمة أجايي لـ الفيفا

محمود باهي
نشر في: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 10:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 10:27 ص

لم يتقدم جونيور أجايي، مهاجم الأهلي بشكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفقا لتأكيدات أمير توفيق مدير التعاقدات.

صرح توفيق خلال استضافته عبر قناة النادي "الأهلي نفذ لوائح اتحاد الكرة ووضع أجايي على قائمة الانتظار، واللاعب يشارك في التدريبات، ويصرف مستحقاته بانتظام".

أضاف "العلاقة مع اللاعب مميزة، وما تردد بشأن تقدمه بشكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي، شائعة".

وأتم مدير التعاقدات بالأهلي تصريحاته بهذا الشأن "التواصل مستمر مع أجايي للتوصل للاتفاق، ومن المنتظر الانتهاء من هذا الملف خلال شهرين على الأكثر".


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