تجديد حبس قاتل ابنته بزعم تأديبها في أطفيح 15 يوما

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بتجديد حبس بائع متجول ضرب ابنته وقام بتعذيبها حتي الموت بمنطقة أطفيح، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وتلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد بمقتل طفلة على يد والدها بمنطقة أطفيح، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين من خلال المعاينة الأولية، وجود جثة طفلة 14 عاما، بها إصابات متفرقة بجسدها عبارة عن تقييد بالمعصمين والكاحلين وكدمات متفرقة بالجسم، وتبين هروب والدها من منزله عقب ارتكاب الجريمة.

وكشفت التحريات أن والدة الطفلة علمت بوفاتها عندما ذهبت إلى منزل طليقها؛ لتوديع الفتاة واكتشفت وجود إصابات متفرقة فى جسدها فأسرعت إلى إبلاغ مركز شرطة أطفيح واتهمت والدها بقتلها.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط الأب الهارب، واقتياده إلى مركز شرطة أطفيح، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الجريمة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.