 اتحاد إذاعات وتلفزيونات «التعاون الاسلامي» يعلن دعم القضية الفلسطينية بجائزة مالية كبرى - بوابة الشروق
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اتحاد إذاعات وتلفزيونات «التعاون الاسلامي» يعلن دعم القضية الفلسطينية بجائزة مالية كبرى


نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 5:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 5:54 م
أكد الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أنه تم تخصيص جائزة مالية كبيرى بقيمة "6 آلاف دولار"، وتقدم لأفضل عمل عن فلسطين، في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الـ22 المزمع عقده بين 9 و12 نوفمبر المقبل بالعاصمة الرياض.

وأشار الليثي، إلى أن القضية الفلسطينية لم ولن تموت أبدًا وهي في قلب كل مسلم وعربي، مؤكدا دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية، وأن الجائزة ستخصص في مجال الأفلام التسجيلية والوثائقية والدرامية والتي تناقش القضية الفلسطينية.

وعلى جانب آخر يحتفي المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22 في الرياض، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية المقامة بعدد من ضيوف الشرف من نجوم الإعلام والفن؛ تقديرًا لمسيرتهم الحافلة في إثراء الوجدان العربي بالأعمال المميزة، وسط حضور أكثر من ألف إعلامي من مختلف دول العالم، وبمشاركة أكثر من 120 شركة إنتاج وإعلام وإعلان.

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