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حملة أمنية في ألمانيا ضد جرائم التحايل التأميني وغسل الأموال

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
دويسبورج - د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 10:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 10:07 ص

بسبب الاشتباه في جرائم احتيال على التأمينات وغسل الأموال، شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات وتفتيش في ثلاث مدن بولاية شمال الراين-ويستفاليا وفي العاصمة برلين صباح اليوم الأربعاء.

وأعلنت الشرطة في مدينة دويسبورج في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم تفتيش عدة شقق وثلاثة عقارات تجارية في دويسبورج وإيسن ودوسلدورف وبرلين.

وبحسب البيانات، فإن التحقيقات الأولية موجهة ضد ستة مشتبه بهم ينتسب بعضهم إلى هيكل عشائري. والمتهمون هم امرأتان وأربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 19 و61 عاما. وتقدر السلطات حجم الأضرار التي تسبب فيها هؤلاء المتهمين بحوالي 200 ألف يورو.


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