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أعلن رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، عن تنظيم مسيرة احتجاجية للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة بعد غد الجمعة، في خطوة تعد محاولة أخيرة من جانب خان للاطاحة بالحكومة.

وقال خان للصحفيين في مدينة لاهور بشرق البلاد في وقت متأخر من أمس الثلاثاء "نسعى لثورة ناعمة".

وأضاف خان أن المسيرة سوف تكون سلمية، وتمثل الجولة الأخيرة من صراعه للإطاحة بما أسماه حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف "المستوردة".

وتابع خان أنه منفتح على الحوار، وعلى استعداد للسجن من أجل ما يؤمن به.

ووضعت السلطات في العاصمة خططا لإحباط المسيرة، تشمل نشر مزيد من قوات مكافحة الشغب والقوات شبه النظامية، وإغلاق الطرق بأكثر من 500 حاوية شحن.

وكان خان قد تولى السلطة عام 2018، بعدما تعهد باستئصال الفساد وإنعاش الاقتصاد، ولكنه أخفق في الإيفاء بمعظم تعهداته.

وتمكن خان من حشد أعداد كبيرة في المسيرات المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة منذ الإطاحة به في تصويت بحجب الثقة في أبريل الماضي.