أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة كواست البرازيلية، أن الرئيس البرازيلي السابق لويس إناسيو لولا دا سيلفا سوف يحصل على 48% في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، بينما مازال الرئيس الحالي جاير بولسونارو مستقرا عند 42%.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن لولا كان حصل على 47 % من الأصوات وبولسونارو على 42% في استطلاع سابق أجري في 19 أكتوبر.
وبالنظر إلى الأصوات الصالحة التي تستبعد البطاقات الملغاة والفارغة، حصل لولا على 52.1% وبولسونارو على 47.9%.
وفي الاستطلاع الأخير الذي أجري بتكليف من شركة السمسرة جينيال، حصل لولا على 52.8% وبولسونارو على 47.2%.
وشارك في الاستطلاع الذي أجري في فترة 23 – 25 أكتوبر ألفي شخص.