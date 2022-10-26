 البرازيل.. استطلاع: لولا يحصد 48% في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية وبولسونارو 42% - بوابة الشروق
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البرازيل.. استطلاع: لولا يحصد 48% في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية وبولسونارو 42%

ساو باولو - د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 1:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 1:49 م

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة كواست البرازيلية، أن الرئيس البرازيلي السابق لويس إناسيو لولا دا سيلفا سوف يحصل على 48% في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، بينما مازال الرئيس الحالي جاير بولسونارو مستقرا عند 42%.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن لولا كان حصل على 47 % من الأصوات وبولسونارو على 42% في استطلاع سابق أجري في 19 أكتوبر.

وبالنظر إلى الأصوات الصالحة التي تستبعد البطاقات الملغاة والفارغة، حصل لولا على 52.1% وبولسونارو على 47.9%.

وفي الاستطلاع الأخير الذي أجري بتكليف من شركة السمسرة جينيال، حصل لولا على 52.8% وبولسونارو على 47.2%.

وشارك في الاستطلاع الذي أجري في فترة 23 – 25 أكتوبر ألفي شخص.


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