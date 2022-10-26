سقوط أمطار غزيرة على محافظة دمياط

تعرضت محافظة دمياط لموجة من الطقس السيئ، بسقوط أمطار غزيرة على جميع المدن والقرى؛ مما أثر على الحركة المرورية في أغلب الشوارع والميادين، نظرا لتساقط الأمطار بشكل مستمر.



من جهتها، وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤساء المدن والمراكز ومدير عام الطرق، بمتابعة انسداد البالوعات، محذرة من التهاون في التعامل مع الظروف المناخية التي تتعرض لها المحافظة.



كما طالبت محافظ دمياط، رؤساء المدن، بعمل حصر للمدن والقرى التي تحتاج إلى معدات لمواجهة الأمطار الغزيرة، علاوة على رفع حالة الطوارئ وتشكيل فرق الصيانة بقطاعي المياه والكهرباء، لمواجهة أي آثار ناتجة عن الأمطار.



من جهة أخرى، صرح مجدي الموافي، شيخ صيادين عزبة البرج، بأن حركة الصيد توقفت بسبب سوء حالة الطقس، وتم منع المراكب الصغيرة من الخروج للصيد لحين تحسن الأحوال الجوية.