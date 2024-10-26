التلفزيون الرسمي الإيراني: سماع دوي انفجارات قوية في أنحاء طهران

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أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بسماع دوي انفجارات قوية في أنحاء طهران.

جاء ذلك في وقت أكدت فيه وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية، أن دوي عدد من الانفجارات القوية سمع في العاصمة طهران ومدينة كرج المجاورة.

يأتي ذلك بالتزامن مع ترقب لرد إسرائيلي على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل مؤخرًا.

بالتزامن مع ذلك، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، بأن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.



وأطلقت إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل مطلع أكتوبر الجاري، في هجوم اعتبرته انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفوروشان.

واعترف الجيش الإسرائيلي في اليوم التالي، بأن الصواريخ ألحقت أضرارا بقواعده الجوية.