أحمد هنو يتفقد المركز القومي لثقافة الطفل والمركز القومي للسينما

وزير الثقافة: جولات المتابعة الميدانية تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الثقافية وتحقيق العدالة الثقافية ورفع كفاءة العاملين

في إطار جولات المتابعة المستمرة لسير العمل في قطاعات وهيئات وزارة الثقافة، تفقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، اليوم، مقر المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة أحمد عبد العليم، والمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، لمتابعة الأداء التنفيذي للخطط والبرامج الثقافية والفنية، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

وأكد وزير الثقافة أن الزيارات الميدانية تأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الثقافية والفنية، وضمان وصول الخدمة الثقافية إلى مختلف فئات المجتمع بجودة عالية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو تطوير منظومة العمل الثقافي والارتقاء بأدائه.

واستهل الدكتور أحمد فؤاد هَنو جولته بتفقد المركز القومي لثقافة الطفل بحي الهرم، حيث اطلع على الأنشطة التفاعلية المقدمة للأطفال والنشء، وبرامج التدريب التي تهدف إلى تنمية مهاراتهم الفنية والإبداعية، واستمع إلى شرح من رئيس المركز حول المشروعات والفعاليات الجاري تنفيذها خلال الموسم الثقافي الجديد.

ووجّه وزير الثقافة برفع كفاءة العاملين بالمركز من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات التعامل مع الأطفال والإدارة الثقافية والإبداعية، مشددًا على أهمية تطوير آليات التواصل مع المدارس والمراكز الشبابية لنشر الثقافة والفنون بين الأطفال في مختلف المناطق، بما يُسهم في بناء جيل واعٍ ومبدع قادر على المشاركة في تشكيل المستقبل الثقافي لمصر.

وفي السياق ذاته، تفقد وزير الثقافة المركز القومي للسينما، حيث تابع سير العمل في إدارات الإنتاج والتوثيق والورش التدريبية، واستمع إلى عرض تفصيلي حول خطط المركز لدعم صُناع الأفلام الشباب وتنشيط الحركة السينمائية المستقلة.

وأكد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون بين المركز ومؤسسات الدولة ذات الصلة لنشر الثقافة السينمائية في جميع المحافظات، والتعاون بشكل أوسع مع أكاديمية الفنون –وبشكل خاص معهد السينما لإطلاق مبادرات جديدة تسهم في توثيق وإنتاج أعمال وثائقية تعبر عن الواقع المصري وتُبرز التنوع الثقافي والإنساني في المجتمع.

كما وجّه الدكتور أحمد فؤاد هَنو برفع كفاءة الكوادر العاملة بالمركز من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات الإخراج والتصوير والمونتاج والإنتاج، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لصُنّاع السينما الشباب، بما يُسهم في تطوير مهارات العاملين والارتقاء بمستوى الأداء الفني والإداري داخل المركز.

وفي ختام الجولة، أكد وزير الثقافة أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة لتطوير جميع قطاعاتها وهيئاتها، بما يضمن تحقيق العدالة الثقافية وإتاحة الخدمات الإبداعية لكل المواطنين في أنحاء الجمهورية، مشددًا على أن الثقافة المصرية ستظل حجر الزاوية في بناء الوعي وتعزيز الانتماء الوطني.