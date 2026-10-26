متحدث الصحة: إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرة الكشف المبكر عن سرطان الأطفال خلال 3 أشهر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الأطفال من المقرر أن تبدأ مرحلتها التجريبية خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.

وأضاف "عبد الغفار" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، مساء الأحد، أن المبادرة ستشهد توسعًا في التطبيق مع بداية عام 2027، لتشمل محافظات مختلفة، وصولًا إلى تطبيقها في جميع محافظات الجمهورية الـ27.

وتابع أن المبادرة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكشف تفاصيلها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، لدعم المنظومة الصحية، والتي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال دعم العاملين بالقطاع الطبي، وتوفير الإمكانات اللازمة لتحسين مستوى الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن الحزمة تتضمن زيادة متوسط الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول العام المالي 2029-2030، إلى جانب توفير اعتمادات إضافية لإنهاء قوائم الانتظار، وضخ ألف سيارة إسعاف جديدة في منظومة هيئة الإسعاف المصرية.

واستكمل أن الإجراءات تشمل أيضًا زيادة أعداد الأسرة في المستشفيات الجامعية والتابعة للوزارة، والإسراع في الانتهاء من المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.