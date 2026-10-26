قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحزمة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكشف تفاصيلها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، تستهدف دعم المنظومة الصحية من خلال محورين أساسيين، هما العاملون بالقطاع الطبي، وتوفير المنشآت والخدمات التي تتيح وصول المرضى إلى الرعاية الصحية في الوقت المناسب.

وأضاف "عبد الغفار" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، اليوم الأحد، أن الحزمة تتضمن زيادة متوسط الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول العام المالي 2029-2030، إلى جانب توفير اعتمادات إضافية لإنهاء قوائم الانتظار، وضخ ألف سيارة إسعاف جديدة في منظومة هيئة الإسعاف المصرية، وإطلاق مبادرة رئاسية جديدة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال.

وتابع أن الحزمة تشمل كذلك زيادة أعداد الأسِرة في المستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة، والإسراع في الانتهاء من المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واستكمل أن زيادة حافز الإثابة ستبدأ خلال العام المالي الحالي، موضحًا أن هذا هو الحافز الشهري الذي يحصل عليه العاملون في منشآت وزارة الصحة إلى جانب الأجر الأساسي، ويشمل ما يزيد على الأجر الأساسي من بدلات النبطشيات والأجر الإضافي، وفقًا لطبيعة عمل كل فئة.

وأكد أن مستهدف زيادة متوسط الإثابة بنسبة لا تقل عن 50% يشمل مختلف العاملين بالقطاع الصحي، مضيفًا أن الزيادة ستُطبق تدريجيًا للوصول إلى النسبة المستهدفة بحلول العام المالي 2029-2030، على أن تظهر زيادة واضحة في حافز الإثابة خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع الإعلان عن تفاصيلها ونسبها في وقت لاحق.