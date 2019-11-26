المبعوث الأممي يبذل جهودًا لاستئناف مفاوضات اللجنة الدستورية السورية

قال مكتب المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بيدرسن، مساء اليوم الاثنين أن المبعوث الأممي يبذل جهوده من أجل استئناف عمل الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية، وذلك بعد أن اعترض الوفد المدعوم من الحكومة - عقب الوصول إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف - على عدم تلقيه ردًا على ورقة جدول الأعمال التي قدمها.

من جانبه، اعتبر وفد المعارضة السورية، أن الورقة المقدمة من الوفد المدعوم من الحكومة السورية، خارج نطاق عمل اللجنة.

وأشارت مصادر الاجتماع إلى أن الوفد المدعوم من الحكومة السورية طالب ببحث بنود تتعلق بمكافحة الإرهاب ورفع العقوبات المفروضة على سوريا وكذلك إدانة الغزو التركي لسوريا.

يذكر أن جولة المحادثات الأولية بدأت في 30 أكتوبر، وضمت اللجنة الدستورية الموسعة ثم أكلمت الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضوًا والمعنية بصياغة المواد الدستورية أعمالها لمدة أسبوع تلاه أسبوعين للراحة ثم العودة إلى جنيف أمس.