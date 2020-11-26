رئيس جامعة بني سويف عن منع طلاب الإعلام من دخول الكلية لعدم دفع المصروفات: نحافظ على حقوق الدولة

علق الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، على منع دخول طلاب الإعلام إلى مبنى الكلية لعدم سداد مصروفاتهم الدراسية.

وقال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، إن المصروفات الدراسية حق من حقوق الدولة، متابعًا: «إحنا جزء من الدولة وبنحافظ على حقوقها»، بحسب تعبيره.

وأضاف أنه لا يوجد طالب غير قادر يدفع المصروفات الدراسية، معقبًا: «تكافل بكل الطرق، إما دفع مصروفات الدراسة، أو عين كتب وملابس، أو دعم مادي، أو دفع مصروفات المدينة الجامعية».

ونفى طرد الطلاب من الكلية يوم الأحد الماضي، قائلًا: «ماحصلش، هم اتنبه عليهم في المدرج: الناس اللي مادفعتش مصروفات الشعبة تدفع، وكان عددهم 27 من كلاب الفرقة الثالثة.. مافيش حد تم منعه»، وفقًا لذكره.

وأكد أنه لا يوجد طالب منع من دخول الحرم الجامعي أو الكلية، مضيفًا: «ذهبت إلى الكلية وتحققت من هذا بنفسي».

ولفت رئيس جامعة بني سويف، إلى أنه لم يتلق أي مذكرة من الطلاب حتى الآن، مشددًا على أن ما قاله الطلاب لم يحدث.

وتقدم عدد من طلاب الشعبة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة بني سويف، بمذكرة للدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، ضد وكيل الكلية، لطردهم من مدرج المحاضرات، بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية.

https://youtu.be/AiE4Czob71o