استاد القاهرة يتزين استعدادا لنهائي القرن

يستعد استاد القاهرة الدولي لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل.

وأصبح استاد القاهرة في كامل جاهزيته لاستقبال اللقاء التاريخي المرتقب، حيث تم تغيير لون «تراك» الملعب إلى اللون الأزرق، إلى جانب صيانة كشافات الإنارة، وتطوير أرضية الملعب.

وكانت الأمطار قد هطلت عصر أمس، الأربعاء، بشدة في محيط الملعب مما أسفر عن تراكم مياه كثيفة أمام بوابات ستاد القاهرة الذي يستضيف اللقاء، وسط مخاوف من تضرر أرضية الملعب.

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، تعرض محمود حمدي "الونش"، وعبدالله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما"، للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما كشفت عينات مسحات الكشف عن فيروس كورونا إصابة كل من صالح جمعة، ووليد سليمان، إضافة إلى المالي أليو ديانج من الأهلي.