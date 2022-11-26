 فقدان العديد من الأشخاص في جزيرة إيطالية بعد انهيار أرضي وعاصفة قوية - بوابة الشروق
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فقدان العديد من الأشخاص في جزيرة إيطالية بعد انهيار أرضي وعاصفة قوية

روما - د ب أ
نشر في: السبت 26 نوفمبر 2022 - 7:10 م | آخر تحديث: السبت 26 نوفمبر 2022 - 7:10 م

قالت قوات الدرك الوطني الإيطالي (كارابينييري)، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تم الإبلاغ عن فقدان العديد من الأشخاص في جزيرة إسكيا الإيطالية بعد هبوب عاصفة قوية ووقوع انهيار أرضي.

وقالت قوات كارابينييري في نابولي، اليوم السبت، إن السلطات في مدينة كازاميكيولا الساحلية الشمالية، تقوم بالبحث عن 13 شخصا، حيث يعتقد أن هؤلاء الأشخاص كانوا يعيشون في منازل تضررت بسبب الانهيار الأرضي.

ولم تؤكد السلطات المحلية وقوع أي وفيات حتى الآن.

وقالت فرقة الإطفاء، إنه تم استدعاؤها في الصباح الباكر لمساعدة المتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وذكرت خدمات الطوارئ أنها تمكنت من إنقاذ شخصين من داخل سيارة انجرفت في البحر.

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