الرئاسي اليمني يشيد بمواقف السعودية والإمارات للحد من تداعيات هجمات الحوثيين

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أشاد مجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم السبت، بمواقف السعودية والإمارات للحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

وبحث المجلس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - الإجراءات الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية.

واستعرض المجلس الجهود الرئاسية والحكومية، لإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن في اليمن، وتفعيل القضاء وأجهزة إنفاذ القانون، وتحسين الإيرادات وحشد الدعم الإقليمي والدولي إلى جانب هذه الإصلاحات والدفع بها قدما لتحقيق أهدافها المنشودة.