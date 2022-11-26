أوكرانيا: دول تمدنا بالأسلحة رغم إنكارها علنا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن بعض الدول تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا "سرا"، رغم إنكارها علنا بالمشاركة في دعم كييف.



جاء ذلك في مقابلة أجراها كوليبا، مساء الجمعة، مع صحيفة "Le Parisien" الفرنسية، حسبما ذكرت وكالة "أوكرين فورم" المحلية.



وقال كوليبا إن إمداد الشركاء لبلاده بالأسلحة "ما يزال مستمرا"، مضيفا أن شركاءهم "لا ينقلون أسلحتهم فحسب، بل يعملون أيضا مع دول ثالثة، ويشترون المعدات منها قبل إرسالها إلى أوكرانيا".



وأضاف أن "معظم الدول الثالثة تقول علانية أنها لا تقدم شيئا، لكن الأمور تحدث خلف الكواليس".



وبخصوص المفاوضات مع روسيا، قال الوزير الأوكراني إنه "لا يوجد زعيم دولي يدفع أوكرانيا للتفاوض ضد مصالحها"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وأكد كوليبا أن "الجميع يفهم أن السلام يجب أن يكون عادلاً، وتابع: "يبدأ السلام العادل بالاستعادة الكاملة لوحدة أراضي أوكرانيا، وهذا هدف قابل للتحقيق تماما".



وفي وقت سابق، استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إجراء مفاوضات مع روسيا في ظل الظروف الحالية.



وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو في قمة مجموعة العشرين المنعقدة يومي 15 و16 في جزيرة بالي الإندونيسية: "من الواضح أنه لا يمكن للمرء أن يثق بوعود روسيا. لن يكون هناك مينسك-3 الذي ستنتهكه روسيا فور توقيعه"، وفق الوكالة.



ومنذ 24 فبراير الماضي، تشن روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، أسفرت عن ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.