 متمردو إم 23 في الكونغو الديمقراطية يعلنون شروط وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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متمردو إم 23 في الكونغو الديمقراطية يعلنون شروط وقف إطلاق النار

د ب أ
نشر في: السبت 26 نوفمبر 2022 - 1:38 ص | آخر تحديث: السبت 26 نوفمبر 2022 - 1:38 ص

قالت جماعة "ام 23" المتمردة المسلحة، إنها ستوافق على وقف إطلاق النار مع القوات الحكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بشروط معينة.

وذكر بيان أصدره زعيم جماعة "ام 23" المتمردة بيرتراند بيسيموا يوم الجمعة، أن الحوار المباشر مع الحكومة في كينشاسا هو شرط مسبق لوقف إطلاق النار.

وأضاف أن المتمردين سيواصلون الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس وحمل السلاح في حالة "تقدم" الحكومة للدفاع عن المدنيين.

ومنذ نهاية أكتوبر الماضي، تصاعدت أعمال العنف بين الجانبين في شرقي الكونغو.

يذكر أن "إم 23" تتكون من جنود سابقين في الجيش الكونغولي انشقوا وشكلوا الجماعة المتمردة في عام 2012.

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