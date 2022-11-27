ماكرون: يجب رصد مزيد من الأموال لتوريد الحبوب الأوكرانية للسودان واليمن

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يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تقديم ستة ملايين يورو إضافية لتوصيل الحبوب من أوكرانيا إلى اليمن والسودان كجزء من برنامج الغذاء العالمي.

وقال ماكرون في رسالة بالفيديو على تويتر اليوم السبت: "الدول الأضعف يجب ألا تدفع ثمن حرب لا تريدها".

جاء ذلك بمناسبة "الهولودومر" وهي المجاعة التي تسبب فيها الدكتاتور السوفييتى آنذاك جوزيف ستالين عمدا في أوكرانيا في 32/ 1933.ما يصل إلى أربعة ملايين شخص ماتوا في ذلك الوقت.

وقال ماكرون إن الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا تؤدي إلى تفاقم زعزعة استقرار سلسلة التوريد وتهديد العالم بأزمة غذائية.

قررت فرنسا التضامن مع هذه الدول الفقيرة تأسيا بما فعلته أوكرانيا، كما قال ماكرون.