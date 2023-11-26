أنباء عن تعرض سفينة مرتبطة بشركة إسرائيلية لهجوم قبالة سواحل اليمن

نقلت فضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الأحد، عن صحيفة معاريف العبرية، قولها إن هناك «أنباء عن تعرّض سفينة مرتبطة بشركة إسرائيلية لهجوم قبالة سواحل اليمن».

والجمعة، تعرّضت سفينة تجارية مملوكة لملياردير إسرائيلي لهجوم في المحيط الهندي، بطائرة مسيرة يشتبه أنها إيرانية الصنع، على أفاد مسئول عسكري أمريكي، السبت.

ويأتي هجوم، الجمعة، على سفينة الحاويات «CMA CGM Symi» في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع الشحن العالمي لاستهداف على نحو متزايد، وسط الحرب المستمرة منذ أسابيع في غزة، وسط مخاوف من تحولها إلى صراع إقليمي أوسع.

وقال المسئول العسكري الأمريكي، لوكالة «أسوشيتد برس»، إن «السفينة التي ترفع علم مالطا يشتبه في أنها استهدفت بطائرة مسيرة من طراز شاهد-136 على شكل مثلث تحمل قنبلة، أثناء وجودها في المياه الدولية».

وذكر أن انفجار المسيرة أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة دون إصابة أي من أفراد طاقمها.

وأضاف المسئول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «نواصل مراقبة الوضع عن كثب»، رافضاً الخوض في تفاصيل بشأن المعلومات الاستخباراتية التي جمعها الجيش الأمريكي لتقييم ما إذا كانت إيران تقف وراء الهجوم.