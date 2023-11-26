الجهاد الإسلامي: العدوان على غزة يهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتنفيذ مخطط الضم والتوسع

اعتبرت حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، أن الضفة الغربية ليست بعيدة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منبهة إلى أن هذا العدوان يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخطط الضم والتوسع.

وقالت الحركة، في بيان اليوم الأحد، أن «جيش العدو يُصعد حرب الإبادة والتدمير التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأضافت أن «ما يجري في الضفة الغربية ليس بعيدا عن العدوان في غزة، وهي حرب صهيونية هدفها إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره وتنفيذ مخطط الضم والتوسع الاستعماري».

وتابعت: «ما حدث الليلة الفائتة في جنين شاهد على حجم العدوان والإرهاب الذي يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني».

ودعت حركة الجهاد الإسلامي الشعب الفلسطيني إلى دعم المقاومة، وحثت القوى الوطنية والتيارات الشعبية على الانخراط في معركة الدفاع عن الأرض والمقدسات، معربة عن ثقتها في انتهاء الاحتلال وزواله.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الجمعة الماضية، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألفًا، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.