أشاد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال بكاي هافيرتز وآرون رامسديل، ثنائي الفريق، بعد الفوز على برينتفورد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتغلب أرسنال على مضيفه برينتفورد بهدف نظيف سجله كاي هافيرتز في الدقيقة 87 من عمر المباراة التي أُقيمت على ملعب جيتش كوميونتي، لحساب منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ميكيل أرتيتا في تصريحات لشبكة بي بي سي البريطانية: " سعيد جدًا بالطريقة التي تنافسنا ولعبنا بها وواصلنا التقدم.. أعتقد أننا كنا نستحق الفوز بالمباراة".

وأضاف: "هافيرتز يستحق ما حدث تمامًا، لا يوجد أي شخص في غرفة الملابس غير سعيد به، وبالطريقة التي يتدرب بها معنا.. إنه لاعب رائع".

وتابع: "أمام برينتفورد اعتقدنا أن هناك مساحات للهجوم، لذلك دفعنا بهافيرتز، وكان في المكان المناسب، نحن نحبه للطريقة التي يتصرف بها في اللحظات التي نحتاجه فيها".

وعن آرون رامسديل، حارس مرمى أرسنال، قال أرتيتا: "نعم كانت لديه بعض الهفوات في الشوط الأول، لكنه حافظ لنا على نظافة شباكنا وتقدمنا للأمام، هذه هي كرة القدم".

وأتم ميكيل أرتيتا تصريحاته قائلًا: "رامسديل لديه شجاعة كبيرة، وشخصية قوية، ولهذا السبب نحبه، لذلك أنا أستمتع برؤية اللاعبين وهم يشجعون بعضهم البعض".