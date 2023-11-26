عاجل بالصور - حماس تسلم الصليب الأحمر الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين والأجانب

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نشرت حركة حماس مقطع فيديو لتسليم الدفعة الثانية من المحتجزين إلى إسرائيل، في ختام ثاني أيام الهدنة في غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، تسليم 13 محتحزًا إسرائيليًا و7 محتجزين من حملة الجنسيات الأجنبية إلى الصليب الأحمر الدولي.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء السبت: «في إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزًا إسرائيليًا و7 من حملة الجنسيات الأجنبية».

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أن المحتجزين الذين أطلق سراحهم من قطاع غزة عادوا إلى إسرائيل.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال إن الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم، في طريقهم الآن إلى معبر رفح الحدودي.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت: «بحسب الصليب الأحمر فإن المحتجزين الإسرائيليين في طريقهم إلى معبر ‎رفح في قطاع غزة».

وبعد تعثر في مفاوضات اليوم، نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.

وأكدت قناة «القاهرة الإخبارية» استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كما كان مقررًا لها.