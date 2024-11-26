الرئيس الإثيوبي: اتفاق السلام في بريتوريا دليل على الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية

قال الرئيس الإثيوبي تايي أتسيكي سيلاسي، إن اتفاق بريتوريا للسلام كان إنجازا تاريخيا يجسد مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، ويؤكد قدرة افريقيا على معالجة تحدياتها من خلال المبادرات المحلية والتعاون.

وأضاف سيلاسي، في كلمته في المؤتمر القاري للسلام والازدهار والتنمية الذي عقد في أديس أبابا أمس، أن الاتفاق يشكل مثالاً قوياً على قدرة أفريقيا على احلال السلام من خلال عملية قادها الاتحاد الأفريقي، انتهى الصراع الشمالي الذي استمر عامين وتم توقيع اتفاق بريتوريا للسلام في عام 2022- حسب وكالة الانباء الإثيوبية ENA.

وأكد الرئيس الإثيوبي التزام إثيوبيا بإعطاء الأولوية للسلام والوحدة على الخلاف، مشيرا إلى عملية الحوار الوطني الجارية باعتبارها حجر الزاوية في جهود بناء السلام في البلاد قائلاً : "أريد أن أفتح فصلاً جديدًا من عملية الحوار الوطني التي شرعنا فيها لتحرير الشعوب الأصلية".