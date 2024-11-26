محافظ الإسماعيلية يناقش مستجدات تقنين أراضي الدولة والتصالح على مخلفات البناء

عقد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الموضوعات المتعلقة بهما.

ووجه جلال بضرورة دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، واتباع الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.

وأضاف جلال أن ملف التصالح على مخالفات البناء ذو أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف والانتهاء من كل طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.

وشهد الاجتماع عرض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التى تقدم من المواطنين لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، وعرض عدد من المعوقات التى تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

وأوضح جلال أن الدولة تقدم جميع التيسيرات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، دون تهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.

وأشار جلال إلى حرص المحافظة على إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين، واسترداد حق الشعب دون المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للإنتهاء من كل العقود للمواطنين الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، باعتباره إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.

ووجه جلال الجهات المعنية بالتقنين والتصالح بمضاعفة الجهد في الملفين للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة.

حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني، ممثلي الشئون القانونية بالمحافظة، ممثل منظومة التقنين وحساب بيع الأراضي.