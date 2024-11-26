 محافظ الجيزة: افتتاح أول سوق لليوم الواحد بحي إمبابة الجمعة المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الجيزة: افتتاح أول سوق لليوم الواحد بحي إمبابة الجمعة المقبل

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 3:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 3:16 م

أكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة والثابتة في كل الأحياء والمناطق خاصة المناطق ذات الكثافات السكانية العالية لتوسيع دائرة النفع للمواطنين.

وكشف محافظ الجيزة - في تصريح اليوم - عن انعقاد أسواق اليوم الواحد بأحياء إمبابة والوراق وبولاق الدكرور والعمرانية والمنيرة الغربية كمرحلة أولي لتحقيق أكبر استفادة وتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية .

ومن المقرر أن وزير التموين شريف فاروق ويرافقه المحافظ بافتتاح أول سوق في شارع الصوامع بحي إمبابة يوم الجمعة القادم الموافق 29 نوفمبر.


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