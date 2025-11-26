وزير الثقافة ينعى الناقد الدكتور محمد عبد المطلب

نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الناقد الراحل الدكتور محمد عبدالمطلب، الذي انتقل اليوم الأربعاء، إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 88 عامًا.

وقال وزير الثقافة: "رحل الدكتور محمد عبدالمطلب بعد مسيرة حافلة أسهم خلالها في تطوير النقد العربي وترسيخ منهج علمي متميز، وقد خلّف إرثًا معرفيًا كبيرًا من الدراسات والمؤلفات التي شكّلت علامة بارزة في قراءة الشعر العربي وتحليله عبر أجياله المختلفة".

وتتقدم وزارة الثقافة بخالص العزاء إلى أسرته وتلاميذه ومحبيه، وإلى الوسط الثقافي والأدبي في مصر والعالم العربي، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

يُعد الناقد الراحل الدكتور محمد عبدالمطلب أحد أبرز أعلام النقد الأدبي المعاصر في مصر والعالم العربي.