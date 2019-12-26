إطلاق صاروخ من غزة يجبر نتنياهو على الاحتماء أثناء زيارة مدينة إسرائيلية

(رويترز)

ذكرت قنوات تلفزيونية إسرائيلية أن صاروخا أطلق من قطاع غزة على مدينة جنوب إسرائيل أمس الأربعاء خلال زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمدينة في إطار حملته الانتخابية مما اضطره للجوء إلى مكان آمن لفترة وجيزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ على مدينة عسقلان التي تبعد 12 كيلومترا عن قطاع غزة وقال إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت الصاروخ.



ولم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ. ويخضع قطاع غزة لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وخلال الشهر الماضي تبادلت حركة الجهاد الإسلامي الفصيل الأصغر في غزة إطلاق النار مع إسرائيل خلال أعمال عنف استمرت يومين.

وعرضت القنوات التلفزيونية الإسرائيلية لقطات لنتنياهو وهو محاطا بحراسه الذين رافقوه للنزول من على منصة. ويستعد نتنياهو لخوض الانتخابات الداخلية على زعامة حزب ليكود يوم الخميس.



وذكرت القنوات أنه تم نقله إلى ملجأ للحماية من القنابل بعد أن دوت صفارات الإنذار إثر إطلاق صاروخ ثم عاد لاستئناف نشاطه الانتخابي.

ولم يصدر أي تعليق من مكتب نتنياهو.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ نتنياهو بزعامة ليكود رغم أنه يواجه معركة صعبة قبيل الانتخابات العامة المقررة في مارس آذار والتي ستكون الثالثة خلال عام بعد أن أخفق هو ومنافسه بيني جانتس في تحقيق الأغلبية خلال الانتخابات في المرتين السابقتين.