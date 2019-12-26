إسرائيل تقصف مواقع لحماس في غزة دون إصابات

(د ب أ)

شنت طائرات حربية إسرائيلية ليل الأربعاء/الخميس، غارات على قطاع غزة دون وقوع إصابات ، بحسب مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الغارات استهدفت مواقع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في شمال وجنوب القطاع.

وجاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل تم اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي، بينما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق الصاروخ.

وعادة ما تحمل إسرائيل حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 المسئولية عن إطلاق أي قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب أراضيها.