إسرائيل تسمح لـ500 مسيحي من غزة بدخول الضفة الغربية للاحتفال بعيد الميلاد

أعلن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية عن إصدار تصاريح لـ500 من مسيحيي قطاع غزة في الاسبوع الماضي لدخول الضفة الغربية بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد (الكريسماس).

وأعلن المكتب أيضا عن اصدار 350 تصريحا لمسيحيين بالضفة الغربية يعتزمون السفر إلى الخارج عبر مطار بن جوريون.

كان كامل عياد، مدير العلاقات العامة في الكنيسة الأرثوذكسية بقطاع غزة، قد صرح يوم الاثنين الماضي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه من بين 600 طلب تم تقديمها الأسبوع الماضي "تلقينا حتى الآن فقط 55 تصريحا إسرائيليا لدخول الضفة الغربية والقدس".

ومن بين من صدرت لهم الموافقة ثلاثة قصّر و47 يتجاوز سنهم الستين. وسيسمح للحاصلين على تصاريح بالسفر عبر إسرائيل من غزة إلى القدس، حيث تم صلب المسيح وفقا "للعهد الجديد"، وكذلك مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية حيث وُلد المسيح.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المسيحيين في غزة يقدر بنحو ألف شخص، ويحصل المسيحيون هناك عادة على ما بين 400 و 500 تصريح من إسرائيل لزيارة القدس والضفة الغربية مرتين في السنة في عيد الفصح وعيد الميلاد.