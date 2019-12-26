نتنياهو: لولا علاقتي مع بوتين لوقع صدام عسكري بين إسرائيل وروسيا

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سمحت بتفادي صدامات عسكرية بين روسيا وإسرائيل.

وقال نتنياهو في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن "بوتين قال لي، إنه لولا الاتصال بيننا لوقعت صدامات عسكرية بيننا".

وتابع: "كنا قريبين من الاصطدام 4 مرات حتى الآن، وكادت طائراتنا أن تصطدم بالطائرات الروسية في أجواء سوريا".

ولم يوضح نتنياهو متى تحديدا جرى هذا الحديث بينه وبين الرئيس الروسي.

وتأتي تصريحات نتنياهو قبل يوم من الانتخابات التمهيدية لقيادة حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو منذ عام 2005، المزمع إجراؤها في إسرائيل في مارس المقبل.

وجدير بالذكر أن الطائرات الإسرائيلية نفذت العديد من الغارات على الأراضي السورية خلال السنوات الأخيرة، حيث أعلنت إسرائيل مرارا عن رفضها الحضور العسكري الإيراني في سوريا.

وخلال إحدى الغارات الإسرائيلية على سوريا في 17 سبتمبر عام 2018، أسقطت قوات الدفاع الجوي السورية طائرة استطلاع روسية عن طريق الخطأ.

وأسفر الحادث عن مقتل 15 عسكريا روسيا، وتسبب بتوترات بين روسيا وإسرائيل، حيث أعلنت موسكو أن الطائرات الإسرائيلية تسترت بالطائرة الروسية أثناء الغارة، واصفة الحادث بعمل استفزازي من إسرائيل.