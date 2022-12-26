الصين تجري أكبر تدريبات عسكرية بالقرب من تايوان منذ زيارة بيلوسي

أرسلت الصين 71 طائرة حربية إلى المجال الجوي لتايوان خلال 24 ساعة، في أكبر استعراض للقوة العسكرية منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة ذات الحكم الديمقراطي، مع اتهام تايبيه لبكين بـ"الترويع العسكري".



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن الطلعات الجوية شملت 47 طائرة حربية صينية عبرت إما الخط الأوسط بمضيق تايوان أو دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي لجنوب غرب تايوان في فترة 24 ساعة حتى السادسة صباح اليوم الاثنين.



وقالت إن الصين أرسلت أيضا سبع سفن حربية بالقرب من الجزيرة.



وأضافت الوزارة، في بيان، أن "(الترويع العسكري) المرتبط بالحزب الشيوعي الصيني يهدف بوضوح إلى ردع شعبنا، وهو أمر لن يساعد الصورة الدولية للحزب".



وقال الجيش الصيني يوم أمس الأحد، إنه أجرى تدريبات حول تايوان، ردا على "مؤامرات واستفزازات" متصاعدة من جانب تايوان والولايات المتحدة، بعد أن سمحت واشنطن بزيادة المساعدات العسكرية للجزيرة.



ويأتي انتهاك المجال الجوي هذا، الذي يعد الأكبر على الإطلاق، بعد يوم واحد من إجراء الصين تدريبات هجومية حول جزيرة تايوان ردا على توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون جديد يتضمن ملياري دولار في صورة قروض عسكرية لتايوان.



كان المشرعون الأمريكيون قد وافقوا الأسبوع الماضي على تشريع إنفاق بقيمة 1.7 تريليون دولار، يشمل ملياري دولار لتمويل شراء أسلحة لتايوان.



كانت بكين قد استشاطت غضبا جراء زيارة بيلوسي إلى تايبيه في أغسطس الماضي، حيث وصفها وزير الخارجية الصيني وانج يي بأنها "مهزلة كاملة".