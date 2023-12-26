الاحتفال ببدء تصوير فيلم نور الريس بحضور مصطفى كامل ولطفي لبيب (صور)

احتفل الفنان مصطفى كامل ببدأ تصوير أول أيام فيلمه «نور الريس» باستديو المغربي بمنطقة شبرامنت، والذي يعيده إلى السينما بعد فترة غياب طويلة.

وشهد بدء التصوير حرص الفنانين عليّ حضور اليوم الأول للعمل وأبرزهم الفنان عمرو عبدالجليل ولطفي لبيب ورانيا التومي وهدي هاني وأمير شاهين وبوسي شاهين ومحمد سليمان والمؤلف محمد سمير مبروك، ومحمد فاروق شيبة، واحتفلوا بتقطيع تورتة الفيلم وسط أجواء من السعادة.

ويعد فيلم «نور الريس»، بمثابة عودة للنجم مصطفى كامل للسينما بعد غياب طويل منذ تقديم فيلم «قشطة يابا»، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول العديد من المشاكل الاجتماعي التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة ومنها أزمة الدولار وأغاني المهرجانات السلبية التي كان لها رد فعل سلبي على العديد من الشباب.

فيلم «نور الريس»، يشارك في بطولته بجانب مصطفى كامل العديد من النجوم، منهم عمرو عبدالجليل، وفراس سعيد، ولطفي لبيب، وأحمد صيام، رانيا التومي، ومحمد سليمان، بوسي شاهين ومحمد فاروق شيبة، نور أبو البيه، وإنتاج شركة الكينج بلال صبري، وتأليف محمد سمير مبروك، قصة مصطفى كامل، وإخراج مازن الجبلي.