عمليات مشتركة بين سرايا القدس وكتائب القسام تسفر عن استهداف 5 آليات إسرائيلية ومقتل جنود

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنها تمكنت منذ صباح اليوم، وفي عمل مشترك مع كتائب القسام، من استهداف 5 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف «التاندوم» و «الياسين 105» في محاور التقدم بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أنها تمكنت في عملية مشتركة مع كتائب القسام، من الإجهاز على قوة إسرائيلية متحصنة في أحد المنازل بمنطقة جباليا البلد بالأسلحة الرشاشة وبقذائف الـ«TBG»، مما أدى إلى إيقاع القوة بين قتيل وجريح.

وارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 20 ألفا و915 شهيدا، بينما بلغت حصيلة الجرحى 54 ألفا و918 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، مساء الثلاثاء، إن قوات الاحتلال ارتكبت 18 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 241 شهيدا و382 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ونفذ الطيران الإسرائيلي، سلسلة غارات وقصف مدفعي متواصل على مخيمات البريج والمغازي والنصيرات، فيما قصفت الطائرات الطريق الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطى لإعاقة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى أماكن الاستهداف المختلفة.