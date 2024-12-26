قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن القطاع الخاص لم يكن بمقدوره أن يتولى تنفيذ المشروعات القومية بنفسه في ظل ضخامة هذه المشروعات.

وأضاف خلال لقائه مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة للاستماع إلى رؤاهم، اليوم الأربعاء، أن الدولة اختارت الطريق الأصعب من خلال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتقسيم الأرض وتخطيطها وإيصال المياه لها، حتى تكون جاهزة أمام المستثمر.

وأشار إلى أن عشرات آلاف الأفدنة يتم طرحها للمستثمرين، موضحًا أن الدولة تحملت تكاليف كبيرة لإيصال المرافق، بما يصل إلى 200 ألف جنيه للفدان، مؤكدا أنه كان من المستحيل على القطاع الخاص أن ينفذ ذلك.

ولفت إلى أن هذه التكلفة ليست لأن الدولة تنفذ مشروعًا بأسعار أكبر من اللازم، لكنها مشروعات عملاقة كان من المستحيل على القطاع الخاص أن ينفذها.

وضرب مثالًا على ذلك بإنشاء محطة لمياه الصرف الزراعي والصناعي، بسعة تصل إلى ثمانية ملايين متر مكعب يوميًّا، وتكلف عشرات المليارات من الجنيهات، وهو ما لا يمكن أن يتحمله القطاع الخاص.

ونوه بأنه يتم تفنيذ خطوط نقل تكلف عشرات المليارات من أجل الوصول إلى هذه الأرض، في حين لا يمكن للقطاع الخاص تنفيذ ذلك.

ولفت إلى أنه لو كان الحكومة قد قررت عدم تنفيذ المشروعات بنفسها، وطرح الأرض على المستثمرين، لكان من المستحيل تنفيذها لعدم توفُّر أي شيء من المرافق.