أعرب السفير الروسي في مصر جيورجى بوريسينكو، اليوم، عن سعادته بانضمام مصر إلى تجمع البريكس، مشيراً إلى أن موسكو قدمت دعما قويا لذلك عبر زيادة تعاونها الشامل مع الشركاء المصريين.

وقال بوريسينكو، في خطاب بمناسبة نهاية العام، إن النموذج الأولي للنظام العالمي متعدد الأقطاب هو مجموعة البريكس.

وأضاف: سنتغلب بجهود مشتركة على التحديات ونقترب من مستقبل أفضل.

وذكر السفير الروسي أن هذا العام كان مليئا بالأحداث، بما في ذلك الأحداث الدرامية.

وتابع السفير الروسي: اشتعلت في الشرق الأوسط شرارة الحرب من جديد ووقعت ويلات جديدة على عاتق العرب نتيجة للسياسة العدائية التي تتبعها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة ما سبب عدم الاستقرار عمدا في ضوء التسامح مع إسرائيل في كل شيء.

وأشار إلى أنه في ظل المعاناة التي لحقت بالشعب الفلسطيني، واجه لبنان تجارب صعبة ووجدت سوريا نفسها عند مفترق طرق خطير.