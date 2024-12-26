العربية للتصنيع تفتتح مشروع نانومان إيجيبت الشرق الأوسط بمصنع صقر للصناعات المتطورة

افتتح اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف "رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ودكتور "محمد بن سليمان المعيقلي" مدير عام مصنع عوازل النموذجي العالمي للصناعة السعودي، مشروع نانومان إيجيبت الشرق الأوسط، بالتعاون بين مصنع صقر للصناعات المتطورة التابع للهيئة، ومصنع عوازل النموذجي العالمي للصناعة السعودي.

يذكر أن هذا المشروع الصناعي المتطور باستخدام تكنولوجيا النانو، يعد الثاني بمنطقة الشرق الأوسط والأول من نوعه في مصر.

وقال اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، إن الهيئة العربية للتصنيع تحرص على إقامة شراكات إستراتيجية مُثمرة، مع كبري الشركات السعودية الشقيقة، وتتطلع لتعزيز مجالات التعاون المشترك، لنقل التكنولوجيا والبحث والتطوير، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول الأفريقية والعربية الشقيقة والصديقة.

وأوضح أن ما نشهده اليوم يستهدف في المقام الأول توطين صناعة تقنية النانو وجعلها صناعة وطنية بامتياز لتحقيق أعلى مستويات الرفاهية في الحياة من خلال الحصول على بيئة نظيفة وتقليل استهلاك المواد والمياه وتحقيق الأمان الصحي، بما يحقق مستقبل بيئي أفضل يخلو من المواد الكيميائية الملوثة وتحقيق الاستدامة البيئية وتعظيم الكفاءة وخفض التكاليف في كافة مجالات التصنيع، وتلبية كافة الاحتياجات المحلية والتصدير بمنتجات فائقة الجودة، وزيادة قاعدة عملائنا المحليين والدوليين فضلا عن تعزيز مستقبل أخضر للأجيال القادمة.

وأضاف أن هذا يأتي في سياق تنفيذ خطة طموحة مدروسة بشكل علمي للإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة لتكنولوجيا النانو في جميع مجالات التصنيع بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من جانبه، أعرب مدير عام مصنع عوازل النموذجي العالمي للصناعة السعودي، عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية، وعن تطلعه إلى العمل على توطين تكنولوجيا النانو بفكر وإبداع مصري بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتميزة والكفاءات البشرية بالهيئة.