القبض على فتاة ادعت اختطافها وساومت أسرتها على دفع 50 ألف جنيه بالبساتين

ألقت مباحث القاهرة، القبض على فتاة ادعت اختطافها على يد مجهولين بمنطقة البساتين.

كان قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغا من (فريحة.خ - 47 سنة)، ربة منزل، تفيد بتغيب ابنتها (هدير.س - 17 سنة) عقب خروجها، أمس، من شقتها لزيارة شقيقتها وبعدها بـ3 ساعات ورد إليها اتصالا هاتفيا من هاتف ابنتها وأخبرها المتصل بخطفها ومساومتها بدفع مبلغ مالي 50 ألف جنيه نظير إطلاق سراحها وبعدها ورد إليها اتصالا هاتفيا آخر يفيد بعودة ابنتها إلى الشقة.

وقررت الفتاة في محضر الشرطة، أنها حال عودتها لشقتها فوجئت بقيام شخصين مستقلين دراجة بخارية "توكتوك" بخطفها واحتجازها بإحدى الشقق السكنية واستوليا منها على مبلغ مالي ألف جنيه ودبلة ذهبية وأخرى فضية وعقب ذلك أطلقا سراحها.

وتبين من تحريات المباحث عدم صحة واقعة الخطف وبإعادة مواجهة الفتاة أمام مدير مباحث القاهرة اللواء نبيل سليم، قررت بأنها كان متواجدة صحبة خطيبها (سيد.خ - 31 سنة)، سائق، سلمته مقتنياتها واختلاق الواقعة خشية افتضاح أمرها.