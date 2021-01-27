 محافظ مطروح: الانتهاء من حفر بئر عميق في سيوة بتكلفة 7 ملايين جنيه لري 350 فدانا - بوابة الشروق
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محافظ مطروح: الانتهاء من حفر بئر عميق في سيوة بتكلفة 7 ملايين جنيه لري 350 فدانا

أحمد سباق
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 6:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 6:14 م

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء، الانتهاء من حفر بئر الطبو العميق بسيوة وسط فرحة المزارعين بتكلفة 7 ملايين جنيه وبعمق 925 مترا لري نحو 350 فدانًا، مع العمل على التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة؛ لتحقيق المستهدف من خلال تطوير قطاع الري بسيوة.

جاء ذلك بحضور العميد عصام عبد الغني رئيس مدينة سيوة وشيوخ قبائل سيوة، وأعضاء اللجنة الدائمة لإدارة مياه الري وقيادات تفتيش المياه الجوفية بسيوة.

وأوضح رئيس مدينة سيوة أن معدل تدفق مياه البئر حوالي 13 بوصة، مضيفًا أن البئر سيساهم في ري حوالي 350 فدانًا، والعمل على التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة.


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