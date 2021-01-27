تراجع أرباح ستارباكس خلال الربع الأول من العام الحالي

أعلنت سلسلة المقاهي الأمريكية العملاقة ستارباكس، مساء أمس الثلاثاء، تحقيق أرباح خلال الربع الأول من العام الحالي أقل من التوقعات مع تراجعها عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وذكرت السلسلة الأمريكية، أن صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بلغ 622.2 مليون دولار بما يعادل 0.53 دولار للسهم الواحد، مقابل أرباح قدرها 885.7 مليون دولار بما يعادل 0.74 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

في الوقت نفسه، بلغت أرباح السهم الواحد من أسهم الشركة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 0.61 دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 0.79 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون وصول أرباح السلسلة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 0.55 دولار للسهم الواحد.

في الوقت نفسه، تراجعت إيرادات ستار باكس خلال الفترة نفسها بنسبة 4.9% سنويا إلى 6.75 مليار دولار مقابل 7.10 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.



