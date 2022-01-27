تأثر الحركة المرورية لانقلاب سيارة نقل محملة بكونتينر غربي الإسكندرية

تأثرت الحركة المرورية، في منطقة وادي القمر، غربي الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، بعد توقفها، بسبب انقلاب سيارة نقل محمله بـ"كونتينر" شحن، دون أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارتي شرطة "النجدة، والمرور"، حول بلاغًا بانقلاب سيارة نقل مُحملة بـ"كونتينر" نتيجة لسقوطها في حفرة أسفل كوبري مريم.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبانتقال الكول الأمني، رفقة الشرطة، وسيارات الإسعاف، والحماية المدنية، تم رفع آثار الحادث، والعمل على إعادة تسيير الحركة المرورية باتجاه العامرية بعد توقفها، واتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة.