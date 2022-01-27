ألمانيا: حكم بتأييد حظر شركتين كرديتين باعتبارهما فرعين لحزب العمال الكردستاني

أيدت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا حظر شركتين كرديتين باعتبارهما منظمتين فرعيتين لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه).

وقالت المحكمة، في لايبتسيج، في حيثيات حكمها اليوم الأربعاء، إنه ثبت لديها أن دار نشر "ميزوبوتامين" وشركة "إم آي آر" للموسيقى كانتا مرتبطتين على صعيد الموارد البشرية والشؤون المالية بحزب العمال الكردستاني المحظور.

كانت وزارة الداخلية الألمانية حظرت الشركتين في عام 2019 حسب قانون الجمعيات، وقد تقدمت الشركتان بشكوى على قرار الوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العمال الكردستاني مدرج على قائمة المنظمات الإرهابية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

ورأت المحكمة أن النشاط التجاري لدار النشر كان يهدف لتسويق مواد دعائية لحزب العمال.

وكانت حملات تفتيش لمقرات عمل تابعة للدار أسفرت عن العثور على عدد كبير من الكتب والمجلات والأيقونات الدينية التي تثبت ذلك، وقالت المحكمة إن الدار حصلت بالإضافة إلى ذلك على منح مالية من قيادة حزب العمال في أوروبا وبالتالي صار يخضع لمساءلة من قبل قيادة الحزب.

وقيمت المحكمة شركة "إم آي آر" على نحو مختلف، وهي شركة تقدم فنانين ووسائط صوتية، حيث قال القضاة إن نشاطها التجاري " لم يكن مختصا بحزب العمال الكردستاني" لكنها تبرعت بإيراداتها لندوات للحزب.

يذكر أن الشركة ودار النشر لهما نفس العنوان في ولاية شمال الراين ويستفاليا كما أن لهما نفس الرئيس التنفيذي ونفس المساهم الوحيد، وقالت المحكمة إنها على قناعة بأن هذا المساهم هو كادر رفيع المستوى في حزب العمال.