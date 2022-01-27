طارق الشناوي ناعيًا ياسر رزق: أحد أكثر الموهوبين في الألفية الثالثة كصحفي وكاتب

نعى الناقد الفني طارق الشناوي، الكاتب الصحفي ياسر رزق الذي وافته المنية يوم الأربعاء بعد أزمة صحية مفاجئة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، مساء الأربعاء، إن رزق كان من أكثر الموهوبين في الألفية الثالثة كصحفي وكاتب.

وأضاف أن رزق كان موهبة استثنائية، وامتلك قدرة على صياغة الأفكار بشكل جذاب، وكان أحد الكتاب السياسيين القلائل الذين كان لديهم حس أدبي في تناولاته.

وأشار إلى أن رزق كانت لديه نظرة موضوعية، وتمكن من الوصول لمساحة عريضة من القراء، بما في ذلك ممن لا يهتمون كثيرًا بالمجال السياسي.

ولفت إلى أن رزق كان يملك القدرة الوجدانية على صياغة تفاصيل الكلمات والإحساس بها، ويعي الإطار الدلالي للكلمات، وهو ما جعله كاتبًا استثنائيًّا.

وتوفي صباح الأربعاء، الكاتب الصحفي المصري الكبير ياسر رزق، متأثرًا بأزمة قلبية عن عمر ناهز 57 عامًا.