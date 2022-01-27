يوسف الحسيني: «الراحل ياسر رزق كان صحبي وأخويا الكبير»

نعى الإعلامي يوسف الحسيني، الكاتب الصحفي ياسر رزق، والذي وافته المنية، صباح اليوم الأربعاء.

وقال خلال برنامجه «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، إن الكاتب الصحفي الراحل كان يتحدث الإنجليزية بطلاقة مما جعله ملمًا بجميع المعلومات حول العالم، متابعًا: « كان صحبي وأخويا الكبير، وصديق عزيز لكل من رافقهم، وتعامل معهم بالزمالة والمحبة والمهنة».

وتابع، أن الراحل ياسر رزق عمل محررًا عسكريا، ومحررًا في شؤون الرئاسة، وبعد ذلك تولى رئاسة تحرير الإذاعة والتلفزيون وقام بإعداد نقلة نوعية ملحوظة، وترأس جريدة الأخبار.

واستكمل، أن الراحل كان قارئًا وداعمًا لجميع زملائه، قائلًا: «لو كان عنده تحفظ على حاجة كان يتناولها بكل إيجابية دون الهجوم على الشخص».

يذكر أن، الكاتب الصحفي ياسر رزق، قد رحل عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة إصابته بأزمة قلبية، عن عمر ناهز الـ 59 عامًا.

وقد أعلن الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل عزاء الراحل ياسر رزق عبر صفحته على موقع «تويتر»، قائلًا: «جنازة الأستاذ والكاتب الكبير ياسر رزق، غدًا، بعد صلاة الظهر من مسجد المشير، والعزاء الأحد بعد صلاة المغرب من مسجد المشير».