 وزير الخارجية المغربي يشهد افتتاح سفارة بلاده في بغداد غدا - بوابة الشروق
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وزير الخارجية المغربي يشهد افتتاح سفارة بلاده في بغداد غدا

وكالات
نشر في: الجمعة 27 يناير 2023 - 3:05 م | آخر تحديث: الجمعة 27 يناير 2023 - 3:05 م

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، افتتاح السفارة المغربية في بغداد، غداً.
وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية، إن "هناك دبلوماسية فاعلة لتأكيد حضور العراق وفاعليته، وغداً يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة".
وأضاف الصحاف: "وستشهد الزيارة افتتاح السفارة المغربية في بغداد وتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية".
وكان المغرب قد أعلن، في فبراير 2016، إغلاق سفارته في بغداد ونقل مهامها إلى الأردن، عازياً ذلك إلى تدهور الوضع الأمني إثر سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على ثلث مساحة العراق صيف 2014، بحسب وكالة سبوتنيك.
وقد حاول المغرب والعراق إعادة فتح السفارة المغربية في بغداد خلال السنوات الماضية، إلا أن ذلك لم يتم.


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