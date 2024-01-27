رسالة جديدة من القسام لعائلات المحتجزين الإسرائيليين: كونوا مستعدين لهذا الخبر

بعثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، مساء اليوم السبت، برسالة جديدة إلى عائلات المحتجزين في غزة.



وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مستخدمة 3 لغات؛ العبرية والإنجليزية والعربية، قائلة: «إلى عائلات الأسرى.. إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لهكذا خبر».



ونشرت القسام صورة ظهرت فيها حشود أمام شاشة تعرض خبرًا عاجلًا مكتوب فيه بالعربية والعبرية: «عاجل كتائب القسام: نعلن مقتل جميع المحتجزين لدينا بعد استهدافهم بغارات من الطيران الحربي الصهيوني».



وأمس الجمعة، نشرت كتائب القسام، مقطع فيديو لـ3 مجندات أسيرات لديها، يطالبن الحكومة الإسرائيلية بوقف الحرب على قطاع غزة وإعادتهن لبيوتهن.



وقالت الأسيرات الـ3 وهن (كارينا، ودانييل جلبوع، ودورون): «حكومتنا تكذب عليكم اعملوا أي شيء لنعود أحياء»، مطالبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعقد صفقة تبادل مع حماس.



وتحدثت الأسيرات عن الظروف التي يعشنها في غزة تحت القصف الإسرائيلي المتواصل، وأنهن يتنقلن من مكان إلى مكان آخر هربا من الموت على يد الجيش الإسرائيلي.



وردا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، شنت حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، هجوما ضد قواعد عسكرية ومستوطنات غلاف غزة، أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، كما أسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم خلال هدنة مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 8600 فلسطيني.



وفي حين تتعالى الأصوات في الداخل الإسرائيلي لاستعادة الأسرى في غزة، تحدثت تقارير عبرية عن أن القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، على القطاع أسفر عن مقتل عدد منهم، إضافة إلى مقتل عدد آخر أثناء محاولات تحرير فاشلة نفذها الجيش.



كما أعلنت كتائب القسام مرات عدة، مقتل أسرى لديها نتيجة ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع احتجازهم.