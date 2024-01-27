 وظائف شاغرة في مديرية التعليم بدمياط.. تفاصيل - بوابة الشروق
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وظائف شاغرة في مديرية التعليم بدمياط.. تفاصيل

حلمي ياسين
نشر في: السبت 27 يناير 2024 - 9:21 م | آخر تحديث: السبت 27 يناير 2024 - 9:21 م

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، عن وجود وظائف شاغرة لاستكمال أعضاء وحدة متابعة استراتيجية إصلاح التعليم الفني (TERO).

وكشفت الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، عن أن الوظائف ستكون بنظام «المأمورية» للعمل في وحدة متابعة استراتيجية إصلاح التعليم الفني (TERO)، وذلك خلال الفترة من 23 يناير إلى 1 فبراير المقبل.

وكانت الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1. مدير الوحدة (عدد 1)
2. مسئول متابعة وتقييم (عدد 1)
3. مسئول تنسيق وتواصل (عدد 1)
4. مسئول بحث وتطوير (عدد 2)

والمستندات المطلوبة:

1. السيرة الذاتية
2. بيان الحالة الوظيفية

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